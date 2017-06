Nfl, Super Bowl: Patriots favoriti, Ryan spera nella difesa

Il terzo attacco della Nfl contro la quintultima difesa della lega: gran parte del Super Bowl 2017 (in diretta su Premium Sport dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 febbraio) si giocherà qui. I New England Patriots sono logicamente favoriti, la supercoppa Belichick-Brady va alla ricerca del quinto sigillo dopo quelli del 2002, 2004, 2005 e 2015 ma Atlanta mette in campo l'Mvp della stagione Matt Ryan.



Il quarterback dei Falcons vuole portare alla franchigia della Georgia il primo Super Bowl della storia, dopo quello persono contro Denver nel 1999 ma deve sperare che la propria difesa riesca a reggere l'urto dell'attacco di New England che, Brady a parte, ha trovato in Hogan e Blount spine difficili da disinnescare.



Sarà la settima volta che miglior difesa (Pats) e miglior attacco (Falcons) si sfidano nel Super Bowl, di solito vince chi ha messo a referto più punti (sei vittorie contro una) ma questa finale sarà sicuramente diversa, con punteggi più alti e possibilmente più equilibrata.