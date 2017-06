Nfl, Super Bowl: il videomessaggio del Papa

Il Super Bowl (diretta su Premium Sport dalle 00:10 della notte tra domenica 5 febbraio e lunedì 6 febbraio) è l'evento sportivo mediaticamente pià seguito al mondo e lo dimostra anche l'attenzione che gli ha riservato Papa Francesco. Il Pontefice, infatti, ha pubblicato un videomessaggio in vista della sfida tra Patrios e Falcons, sperando che la sfida sia "un segno di pace". Queste le parole di Papa Francesco: "I grandi eventi sportivi come il Super Bowl sono altamente simbolici dimostrando che è possibile costruire una cultura di incontro e un mondo di pace. Prendere parte ad attività sportive ci fa andare oltre la nostra visione personale della vita - e in modo sano - ci fa imparare il significato del sacrificio, crescere nel rispetto e fedeltà alle regole. Possa il Super Bowl di quest'anno essere un segno di pace, amicizia e solidarietà per il mondo. Grazie!".