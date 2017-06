Nfl, successi per i Kansas City Chiefs e i Dallas Cowboys

Nel monday night di Nfl terza sconfitta stagionale dei New Orleans Saints, travolti in casa da Atlanta col punteggio di 45-32. Al Mercedes-Benz Superdome i Falcons vengono trascinati dai tre touchdown di uno scatenato Tevin Coleman e dalla regia di Matt Ryan: per Atlanta è la seconda vittoria dopo quella, sempre in trasferta, ottenuta la scorsa settimana coi Raiders.

Nella terza settimana di NFL, grande esclusiva di Premium, i New Jork Jets devono arrendersi 24-3 contro i Kansas City Chiefs. A fare la differenza le otto palle perse dai Jets nel corso della sfida e la cattiva prestazione di Ryan Fitzpatrick. Successo dei Dallas Cowboys per 31-17 sui Chicago Bears. I Cowboys, privi del quaterback Tony Romo, sono stati trascinati da Dak Prescott. I Baltimore Ravens superano 19-17 i Jacksonville Jaguars: decisivo nel finale di una sfida molto equilibrata Justin Tucker. Vincono anche i Denver Broncos, ancora imbattuti: 29-17 contro i Cincinnati Bengals. Sugli scudi il quaterback Trevor Siemian, con 312 yards e 4 Touchdown lanciati.



Netta sconfitta per i Pittsburgh Steelers con i Philadelphia Eagles: un 34-3 senza storie. Impressionante la prova di Carson Wentz mentre a neutralizzare gli attacchi ci ha pensato una feroce difesa. Non sbagliano i Minnesota Vikings che dominano e piegano 22-10 i Carolina Panthers. Un po' più combattuto il match tra i Los Angeles Rams e i Tampa Bay Bucaneers conclusosi 37-32. Sorridono a metà i Seattle Sehawaks: la squadra di Pete Carroll stende 37-18 i San Francisco 49ers ma deve fare i conti con l'infortunio di Russel Willson. Infine esultano i Green Bay Pakers (34-27 sui Detroit Lions), i Buffalo Bills (33-18 con gli Arizona Cardinals), gli Oakland Raiders (17-10 sui Tennessee Titans), i Washington Redskins (29-27 ai danni dei New York Giants), i Miami Dolphins (30-24 sui Cleveland Browns) e gli Indianapolis Colts (26-22 contro i San Diego Chargers).



La terza settimana si era aperta con la grande affermazione dei New England Patriots che avevano liquidato con un secco 27-0 gli Houston Texans, al loro primo ko stagionale.