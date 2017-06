Nfl, sorridono Kansas e Pittsburgh: 49ers ko, valanga Indianapolis

MONDAY NIGHT

Il monday night sorride agli Indianapolis Colts. I 'puledri', reduci dalla sconfitta casalinga contro gli Steelers nel giorno del Ringraziamento, giocano una super partita e a East Rutherford travolgono i Jets con un netto 41-10: serata da incorniciare per Andrew Luck, che torna in campo dopo un infortunio e serve per quattro touchdown. Crisi nera per New York, ora a 3-9 di score complessivo.

Nella week 12 di Nfl, grande esclusiva di Premium Sport, Kansas City si aggiudica l'importante sfida contro Atlanta per 29-28: sugli scudi Eric Berry, che lancia per 37 yards, e Travis Kelce (140 yds di ricezione), rispettivamente defensive back e tigh end degli Chiefs. Non sbaglia nemmeno Pittsburgh: gli Steelers battono 24-14 i New York Giants: da segnalare le prestazioni di Roethlisberger, Bell e Brown mentre sul fronte opposto male Manning. Larga in chiave playoff anche la vittoria di Baltimore contro Miami: un 38-6 che non consente repliche. Cade invece Houston, ko contro Green Bay. Quarto successo consecutivo di Tampa Bay: San Diego si deve arrendere 21-28. Continua la corsa di Seattle: i Carolina Panthers, finalisti nello scorso Super Bowl, vengono piegati 40-7. Bene pure Detroit che liquida 28-13 i Saints. Prosegue infine il momento no dei 49ers, piegati 26-6 dai Bears.



LE ALTRE PARTITE

Dallas vince 17-15 contro Minessota all'U.S. Bank Stadium. Nei Cowboys brilla ancora una volta la stella di Dak Prescott, autore di un lancio decisivo per il touchdown di Dan Bailey. Bene anche Ezequiel Elliot, protagonista del primo TD della serata. Per la squadra di coach Jason Garrett si tratta dell'undicesima vittoria consecutiva su dodici sfide in stagione. Secondo ko di fila, invece, per i Vikings, che nel corso della sfida perdono il quarterback Sam Bradford, a causa di infortunio rimediato nell'ultimo quarto.