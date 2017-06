Nfl, si parte tra protesta e ricordo

E’ difficile trovare uno sport che rispecchi così fedelmente la realtà sociale. Ecco perché non sorprende che la prima domenica del campionato NFL abbia vissuto un contrasto tanto radicale. Il momento dell’esecuzione dell’inno nazionale si è divisa tra la commozione nel ricordo della tragedia dell’11 settembre 2001 e l’insistente protesta di alcuni giocatori afroamericani contro i ripetuti episodi di violenza razziale.



George Bush e Rudolph Giuliani, all’epoca della distruzione delle torri gemelle rispettivamente presidente degli Stati Uniti e sindaco di NY, si sono presentati rispettivamente a Dallas e New York. Barack Obama ha tenuto un discorso in televisione in occasione della sfida in prima serata tra Arizona e New England. Tutti con lo stesso intento: non dimenticare. Rendere nuovamente omaggio, a 15 anni di distanza, a tutte le vittime, soprattutto ai dipartimenti di polizia e dei vigili del fuoco cha hanno pagato con la propria vita, il tentativo di salvarne tante altre.



C’è però chi ha voluto concentrare l’attenzione sul presente. Colin Kaepernick ha continuato il percorso intrapreso fin dalla pre stagione. Un ginocchio a terra insieme al compagno di squadra Eric Reid. Dall’altra parte del campo avversari come Robert Quinn sono rimasti in piedi ma col pugno alzato proprio come Tommie Smith e John Carlos a Città del Messico nel 1968. Troppi gli eventi di cronaca nera legati alla violenza contro i neri da parte delle forze dell’ordine. Insomma l’America si divide proprio come su un campo da football. Tra pochi giorni si riparte, il ricordo dell’11 settembre non sarà più d’attualità, la protesta invece continuerà ed è facile prevedere che la via indicata dal numero 7 dei 49ers verrà seguita anche da altri.

Gabriele Cattaneo