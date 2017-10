NFL shock, tifoso selvaggiamente picchiato sugli spalti

Il mondo della NFL è sotto shock per questo video, diffuso dall'account Twitter A2Dradio, girato sugli spalti durante il match tra Eagles e Panthers: nel corso di una lite scoppiata per futili motivi, un ragazzo aggredisce a suon di pugni il suo interlocutore chiaramente più anziano di lui, che resta indifeso. Per il giovane, che rischia anche una condanna penale, è stato chiesto il bando a vita da qualsiasi evento sportivo.