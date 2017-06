Nfl, Seattle reintroduce i braccialetti per monitorare gli atleti

Un controllo completo dei giocatori. Anche a costo di violare la privacy. La NFL è sempre un passo avanti dal punto di vista tecnicologico. Ecco perchè sorprende, ma fino a un certo punto, che 40 giocatori dei Seattle Seahawks siano dotati di braccialetti per misurare la qualità del sonno, ma anche altri parametri come il controllo del peso e della massa muscolare. Insomma un inno alla vita sana, ma anche un controllo totale della vita fuori dal campo.



La società fa sapere che i giocatori migliori sono quelli dormono di più e meglio, anche se il fuoriclasse Russell Wilson ha dichiarato di riposare non più di sei ore a notte. Un aspetto che però non viene sottolineato dai diretti interessati, più impegnati a vincere che non a preoccuparsi di far sapere ai propri dirigenti a che ora vanno a letto. I risultati? Seattle è una delle migliori squadre della Lega, è andata al Super Bowl due volte negli ultimi tre anni.



Successi dovuti anche a metodi alternativi sul campo, pagati anche a caro prezzo. I Seahawks sono stati multati per 400mila dollari, e non solo, per aver trasgredito le regole NFL, consentendo contatti eccessivi durante gli allenamenti pre stagionali, espressamente proibiti dalla Lega. Un abitudine dell'allenatore Pete Carroll che non intende adeguarsi alle regole, perchè "si fa quel che si deve per vincere". In campo e in camera da letto.

Gabriele Cattaneo