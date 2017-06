Nfl, ritorno amaro per Osweiler: vincono i Broncos

Era il momento che tanti tifosi dei Broncos attendevano da tempo, almeno da quando Brock Osweiler - da free agent - aveva deciso di lasciare Denver ed approfittare del quadriennale da 72 milioni di dollari offerto da Houston. Ebbene, il ritorno a casa non ha portato bene all'ex quarterback visto che i Broncos non hanno lasciato scampo ai Texans nel monday night della week 7, finito 27-9.



Un successo nato dalla difesa dei padroni di casa, che non ha lasciato fiato e spazi a Osweiler (a fine gara niente touchdown e solo 131 yards corse), oltre ai touchdown di Anderson, Booker e Thomas. Bene anche Trevor Siemian, che sostituiva Peyton Manning: il qb dei Broncos, alla quinta vittoria in campionato dopo due ko di fila, lancia 1 td e corre 157 yards.