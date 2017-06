Nfl, quale sarà il prossimo Super Bowl? Tutto può ancora accadere

La domanda è sempre la stessa: quale sarà il prossimo Super Bowl? La risposta è tutt’altro che banale. Si passa dallo scontato Dallas-New England all’effetto a sorpresa. D’altronde mancano più di due mesi all’appuntamento di Houston e tanto può ancora accadere. Naturalmente l’attuale momento difficilmente può allontanarsi da Dallas e Seattle nella NFC o New England e Oakland nella AFC. Ma i punti interrogativi spuntano in ogni singola partita.



Ci sono squadre esperte come Pittsburgh e Green Bay che non sono neppure certe di accedere ai play off o formazioni come i New York Giants e i Denver Broncos che hanno una certa abitudine con le vittorie. Insomma l’interrogativo più frequente è anche il più complicato da sciogliere. I Patriots sono la franchigia che fornisce le maggiori garanzie. Non hanno soltanto il potenziale tecnico, l’esperienza e la classe dei singoli, ma anche un sistema vincente che parte dalla dirigenza, passa per la guida del capo allenatore Bill Belichick fino alla leadership di Tom Brady. Dallas invece è la formazione più eccitante, ma le matricole Dak Prescott e Ezekiel Elliott dovranno superare lo scoglio play off quando si decide tutto in una singola sfida. Mancano due mesi, i più belli della stagione, poi avremo tutte le risposte.

GABRIELE CATTANEO