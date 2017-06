Nfl, prima settimana: spettacolo New England, rimontona Kansas City

Dopo il rematch dell'ultimo Superbowl tra Denver e Carolina, l'Nfl regala grandi emozioni già nella prima settimana di gioco. In particolare, preziosa vittoria dei New England su Arizona, sfida che lo scorso anno era di alto livello anche se quest'anno le squadre partono con meno certezze: un 23-21 che premia la difesa dei Patriots (pur privi di Tom Brady e Rob Gronkowski).



Molti dei match che sembravano senza storia, sono invece stati equilibrati. Kansas City ha dovuto effettuare la più grande rimonta della sua storia per avere la meglio di un ottimo San Diego (33-27) mentre Jacksonville è andato vicino ad avere la meglio su Green Bay poi vittorioso 27-23. Bene Baltimora, 13-7 su Buffalo, Minnesota (25-16 su Tennessee) e grande la vittoria di Philadelphia sui Cleveland Browns.



Seattle ha dovuto sudare per avere la meglio su Miami, nonostante l'infortunio a Russell Wilson. Grande equilibrio tra Dallas e i Giants, alla fine i Cowboys vincono 20-19. Chiude Detroit, 39-35 su Indianapolis.