Nfl: Prescott guida la rimonta di Dallas, Atlanta ok col fiatone

Nell'ottava week di Nfl, conferme per New England e Dallas, secondo pari consecutivo in Cincinnati-Washington e successi per Atlanta, Oakland e New Orleans. I Patriots si tengono il miglior score - 7-1 - battendo 41-25 i Bills privi di McCoy: altra buona prova di Brady che ha lanciato i touchdown di Gronkowski, Amendola, Edelman e Hogan, confermando il ruolo di leader di New England. Leggermente peggio lo score dei Cowboys (6-1) che comunque hanno la meglio su Philadelphia 29-23 dopo un overtime, anche grazie alla rimonta da -10 guidata dal "solito" Prescott.



Oakland vince a Tampa Bay, sempre sconfitta in casa. 513 yards lanciate da Carr, record di franchigia, e 23 penalità, record assoluto Nfl, come sempre i Raiders non hanno mezze misure. Il 27-27 di Cincinnati-Washington è il secondo pareggio consecutivo (non accadeva dal 1997) in una partita stagionale di Nfl mentre i Falcons (5-3) hanno dovuto superare gli evidenti limiti della propria difesa con la forza dell'attacco, decisivo il td di Sanu a 30 secondi dalla fine, finisce 33-32 contro Green Bay.



Nelle altre partite, Denver-San Diego 27-19, Houston-Detroit 20-13, Indianapolis-Kansas City 14-30, Cleveland-Jets 28-31, New Orleands-Seattle 25-20, Carolina-Arizona 30-20.