Nfl, playoff: vittorie di Patriots e Falcons

Proceno spediti i playoff di Nfl, esclusiva di Premium Sport, verso il Superbowl di febbraio. Tutto facile per i New England Patriots che per il sesto anno consecutivo arrivano alla finale di American Football Conference battendo 34-16 gli Houston Texans in una partita in cui svettano ancora le prestazioni di Tom Brady (287 yards lanciate, 2 touchdown, 2 intercetti) e Dion Lewis che centra un singolare record per i playoff: primo giocatore con meta su ricezione, in corsa e su ritorno di kick-off. I Patriots affronteranno la vincente tra Pittsburgh e Kansas City.



Più difficile il successo in National Football Conference di Atlanta, che conquistano il primo successo in post-season dal 2012 contro la stessa avversaria: i Seattle Seahawks. I Falcons vanno sotto 0-7, paregggiano col td di Jones, vanno di nuovo sotto ma poi dilagano sino al 36-20 finale grazie alla grande prova di Matt Ryan (338 yds lanciate e tre touchdown). Atlanta troverà la squadra vincitrice del confronto tra Dallas e Green Bay.