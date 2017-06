Nfl, Packers e Lions ai playoff, Redskins fuori

L'ultima giornata di regular season regala verdetti e sorprese nella Nfl. Se Packers e Lions volano ai playoff, niente da fare per Washington ma anche per Broncos (24-6 su Oakland) e Panthers (ko 17-16 con Tampa Bay) che, dopo essersi giocati il Superbowl della scorsa stagione, questa volta rimangono fuori dalla volata finale. New York Giants (già certa della qualificazione) batte 19-10 i Redskins che vengono quindi esclusi dalla seconda fase, lasciando via libera a Green Bay e Detroit che si sfidano più tranquille nello scontro diretto, finito 31-24 per i Packers.



New England sicuri 35-14 contro i Dolphins e conquistano il titolo di migliore squadra della regular season oltre alla vetta di Afc con lo score di 14 vittorie e due sconfitte. Bye playoff anche per Atlanta (38-32 sui Saints) e Kansas City (37-27 sui Chargers). I Dallas Cowboys, già primi della Nfc, perdono 27-13 contro i Philadelphia Eagles.