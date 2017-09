NFL, oltre 1000 licenziamenti in un giorno!

Una telefonata può allungarti la vita recitava un famoso spot, ma se si parla di football americano può anche accorciarti la carriera. Come ogni anno in NFL è arrivato il momento del "cut day", ma quest'anno è stato ancora più crudele, perchè a causa del cambio di regolamento ha concentrato tutti i tagli in un'unica giornata (e non più diluiti gradualmente nelle settimane di preseason).

Il risultato? Lo scorso sabato più di mille giocatori sono stati chiamati da uno degli assistenti del coach, hanno portato il playbook nell’ufficio del capo allenatore per l’ultima stretta di mano e poi hanno perso il loro contratto (tra loro anche dei veterani con una carriera importante alle spalle: TJ Ward, Tim Hightower, Victor Cruz e Chris Johnson su tutti).

La nuova stagione comincia nella notte tra giovedì e venerdì (in diretta su Premium Sport HD e in sintesi il venerdì alle ore 16 su Premium Sport 2 HD) con i campioni in carica di New England che ospiteranno Kansas City. I Patriots, anche se Brady in estate ha compiuto 40 anni, hanno fatto un ottimo mercato e sembrano persino più forti dello scorso hanno: i favoriti sono ancora loro.