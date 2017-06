Nfl, New York ko con Philadelphia: i playoff ora sono a rischio

Nell'anticipo della week 16 di Nfl, grande esclusiva di Premium Sport, New York cade 19-24 contro Philadelphia e vede complicarsi la corsa ai playoff. Gli Eagles, già eliminati, non hanno fatto sconti ai Giants, ai quali non è bastata la prova di Manning. Il quaterback ha lanciato per 356 yards ma soltanto con un touchdown. La sfida è stata indirizzata nel primo quarto concluso sul punteggio di 14-3 per Philadelphia. Adesso New York è costretto a incrociare le dita sperando nel passo di una tra Atlanta, Tampa Bay e Detroit.



“Philadelphia Eagles-New York Giants” in replica alle ore 22.45 di venerdì 23 dicembre Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Federico Mastria

“Pittsburgh Steelers-Baltimore Ravens” in differita alle ore 22.30 di domenica 25 dicembre Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Guido Bagatta

“Kansas City Chiefs-Denver Broncos” in diretta alle ore 2.30 (notte tra domenica 25 e lunedì 26) e in replica alle ore 21.00 di lunedì 26 dicembre Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Guido Bagatta