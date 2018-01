Nfl, New Orleans sogna il Super Bowl col rinato Drew Brees

Vuole tornare al Super Bowl otto anni dopo. Drew Brees sta vivendo una seconda giovinezza. La carta d'identità recita 38 primavere, ma tutta New Orleans crede che possa riportare una città sul tetto del mondo. Nel 2010 diede speranza a tutta la Louisiana dopo la devastazione dell'uragano Katrina, ora guida una squadra imbottita di ragazzini di talento che però possono arrivare fino in fondo soltanto grazie al braccio del numero 9.



Domenica entrerà nello stadio che ospiterà il Super Bowl del 4 febbraio. Ad aspettarlo i Minnesota Vikings, in una sfida che Premium trasmetterà in diretta su Premiumsport2 con l'esclusiva del commento in italiano. Brees e i Saints hanno ancora tanta strada da fare, ma la suggestione di una sfida con Tom Brady per il titolo affascina tutta la NFL. Indipendentemente dall'età.