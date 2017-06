Nfl, New England va a caccia della rivincita contro Denver

Sarà la rivincita dell’ultima finale di conference targata AFC: Denver contro New England. Non ci sarà Peyton Manning, mentre Tom Brady sarà regolarmente al suo posto, anzi con l’obiettivo di restare un legittimo contendente per i premio di miglior giocatore della stagione. I suoi Patriots hanno il record miglior con 11 vittorie e 2 sconfitte e, presumibilmente, avranno il vantaggio del fattore campo fino al Super Bowl se dovessero correre fino in fondo. Una vittoria in Colorado contro i Broncos darebbe ancor più peso alle ambizioni di una formazione che non fa mistero di puntare al 5° titolo sotto la gestione Belichick-Brady.



Manning ha detto basta e a Denver devono affidarsi soprattutto alla difesa. Naturalmente il personaggio copertina è Von Miller che ha fatto la differenza anche un anno fa, mettendo costantemente sotto pressione il quarterback avversario. Sta giocando una stagione fantastica con 13.5 sacks, guidando l’intera NFL nella speciale statistica. I Broncos devono vincere anche per non mettere in pericolo anche la partecipazione ai prossimi play off. Insomma una sfida che ha già il sapore della post season. Da non perdere anche su Premium.

Gabriele Cattaneo