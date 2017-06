Nfl, nei monday night esultano San Francisco e Pittsburgh

Esultano San Francisco e Pittsburgh nei monday night della prima giornata di Nfl. Successo per 38-16 degli Steelers contro i Washington Redskins, nonostante le assenze di Bell per squalifica e di Wheaton per infortunio. Il mattatore della serata è Roethlisberger, che lancia per 300 yds e 3 TD: i padroni di casa, dopo un buon avvio, devono arrendersi. Senza storia il match tra i 49ers e i Los Angeles Rams sconfitti per 28-0. Da seganalare la super prova di Hydeers. In apertura la protesta di Kaepernick e Reid inginocchiati durante l'inno americano. Tra i Rams pugno alzato per Quinn e Britt.