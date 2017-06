Nfl, Monday Night: Green Bay stende Phila con super Rodgers

I Packers tornano a sorridere dopo una striscia negativa di quattro sconfitte nel Monday Night della Week 12 di Nfl battendo 27-13 i Philadelphia Eagles. Serata da grande protagonista per Aaron Rodgers, che ha guidato Green Bay al successo con due passaggi vincenti trasformati in touchdown da Devante Adams e 313 Yards lanciate nell'intero match. Con questo successo i Packers mantengono vive le flebili speranze di raggiungere i playoff conquistando la quinta vittoria stagionale a fronte di 6 ko; stesso ruolino degli Eagles, che maturano la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche del Lincoln Financial Field di Philadelphia nonostante un touchdown e lanci per 254 yards del suo quarterback Carson Wentz.