Nfl, la week 5 in esclusiva su Premium Sport

Nostalgia da campionato? La cura si chiama NFL. Premium è pronta ad offrire una settimana all'insegna del football americano. Si comincia nella notte tra giovedì e venerdì fino a lunedì sera. Una vera e propria scorpacciata. Se la sfida tra San Francisco e Arizona è un gustoso anticipo, domenica sarà un'autentica maratona. Tutti collegati su Premium Sport 2, canali 371 e 381, per chi può beneficiare dell'alta definizione, per dieci ore di diretta. Si parte poco prima delle 19.00 con la sfida tra Minnesota e Houston, squadre che viaggiano nell'elite della NFL, grazie a difese impenetrabili. Alle 22.20 viaggio da Minneapolis fino in Texas per un'altro scontro tra squadre da play off con i Dallas Cowboys contro i Cincinnati Bengals. E, per chi se le può permettere, alle 2.30, stavolta su Premium Sport HD, i Green Bay Packers ospitano i New York Giants per arrivare fino all'alba. Insomma tutto in diretta per vivere emozioni sempre incollati su Premium.

WEEK 5, LA PROGRAMMAZIONE PREMIUM

Di seguito la programmazione su Premium Sport HD e PREMIUM SPORT 2 HD:

Green bay Packers-New York Giants in diretta alle ore 2.30 (notte tra domenica 9 e lunedì 10) e in replica alle ore 21.00 di lunedì 10 ottobre Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Guido Bagatta

