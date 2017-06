Nfl, la difesa è il segreto di inizio stagione

Un vecchio adagio nel calcio recita: primo non prenderle. O per essere un più eleganti: la squadra che vince i campionati spesso ha la miglior difesa. Concetto che si esalta nella NFL. In questo caso il concetto è addirittura più esplicito: l’attacco vende i biglietti, la difesa vince le partite. In genere l’esaltazione arriva durante i play off, quando il gioco si fa ancora più duro, ma questo inizio di stagione pare aver anticipato i tempi.



Denver, Minnesota, Houston, Baltimore, Pittsburgh, Philadelphia, New England e anche i Giants sono imbattute e, chi in una statistica, chi in un’altra, sono tutte presenti tra le migliori difese. Broncos, Vikings, Texans e Ravens sono tra le migliori in senso assoluto. Pur non brillando particolarmente in attacco riescono comunque a prevalere sugli avversari, mandando un messaggio a chi vuol vincere il campionato.



Ecco perché c’è grande curiosità attorno all’apertura della terza settimana tra Houston e New England, gara che naturalmente sarà trasmessa in esclusiva su Premium (giovedì notte alle 2.30 su Premium Sport HD e venerdì alle 21 sintesi in italiano su Premium Sport 2). I Texans sono di fronte a un altro test importante in questa stagione che si concluderà proprio a Houston dove si disputerà il Super Bowl e dove JJ Watt e compagni vorranno essere presenti, ma non da spettatori.

Gabriele Cattaneo