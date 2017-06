Nfl, Kansas City batte Oakland 21-13 e vola in testa alla classifica

La week 13 di Nfl, grande esclusiva di Premium Sport, si apre con il successo di Kansas City su Oakland. Gli Chiefs si impongono 21-13 e guadagnano la testa della classifica della AFC West. Decisiva la prestazione del quaterback Alex Smith che ha lanciato per 261 yards, di Tyreek Hill, e della difesa, che ha reso difficile la vita a Derek Carr. Kansas City è andata sul 21-3 quando si è infortunato il linebacker Derrick Jonhnson, e Oakaland ha sperato, invano, di poter recuperare.



La programmazione su Premium Sport HD e PREMIUM SPORT 2 HD:



“Kansas City Chiefs-Oakland Raiders” in replica alle ore 22.45 di venerdì 9 dicembre

Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Federico Mastria



“Green Bay Packers-Seattle Seahawks” in differita alle ore 23.00 di domenica 11 dicembre

“New York Giants-Dallas Cowboys” in diretta alle ore 2.30 (notte tra domenica 11 e lunedì 12) e in replica alle ore 16.45 di lunedì 12 dicembre

