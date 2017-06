Nfl, Kaepernick fischiato e sconfitto: Cardinals a valanga sui Jets

Monday Night

Un super David Johnson trascina i Cardinals nella vittoria a valanga del monday night della week 6 di Nfl a Glendale contro i Jets. Finisce 28-3 per i padroni di casa, che inanellano la seconda vittoria consecutiva in questo avvio di stagione (3-3 il loro record). Notte fonda invece per New York, al quarto ko in fila: 1-5 sin qui. Maiuscola la prova dell'rb dei Cardinals: 111 yards e tre touchdowns per lui.

Ritorno amaro a Glendale dunque per coach Todd Bowies, che per due stagioni è stato coordinatore difensivo dei Cardinals. Gara mai in discussione, con Arizona che firma 7 punti per ciascun periodo, incassandone soltanto 3 nel secondo e andando dunque al riposo già sul 14-3. Johnson è il primo giocatore a segnare tre td con i Jets da LeSean McCoy, che lo fece cinque anni fa.

Tutte le altre gare

Continua lo spettacolo della Nfl, alla Week 6. Si parte, ovviamente, da Buffalo-San Francisco (45-16) dove tutti erano curiosi nel rivedere titolare Colin Kaepernick dopo le polemiche delle scorse settimane per la protesta durante l'inno nazionale. Il qb dei 49ers anche stavolta si è inginocchiato ricevendo fischi e urla dal pubblico di casa, confermando la sua capacità di spezzare il tifo. In campo, non ha fatto una figura migliore di Gabbert, anche perché San Francisco non è mai stata in partita, concedendo 321 yards a Buffalo.



Houston vince ai supplementari contro Indianapolis (26-23), recuperando due touchdown nel 4° parziale e vincendo con il calcio finale di Novak. Qualche polemica in Seattle-Atlanta (26-24) per una mancata flag nel finale di partita sul passaggio a Jones trattenuto da Sherman, cornerback dei Seahawaks, e che costa il successo ai Falcons. Ma Atlanta ha comunque confermato il buon momento dopo la vittoria a Denver. Dallas vince contro i Packers ancora sulle ali di Prescott (e chissà come la sta prendendo Romo...), finisce 16-30 a Green Bay.



I Miami Dolphins vincono 30-15 su Pittsburgh, maledizione Baltimora che perde nel finale per la terza partita di fila, questa volta per mano dei NY Giants. I Patriots superano 35-17 Cincinnati. Washington-Philadelphia 27-20, New Orleands-Carolina 41-38, Oakland-Kansas 10-26,