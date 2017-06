Nfl, Josh Norman con la maglia della Juventus addosso

La Juventus ha successo anche fuori dal campo calcistico: Josh Norman, cornerback dei Washington Redskins, è stato ripreso dalle telecamere americane con la maglia ufficiale dei bianconeri addosso prima della sfida contro i Philadelphia Eagles. Il campione della NFL non è il primo sportivo che è stato sorpreso indossare la casacca della Juve in ambito borghese: il cestista montenegrino degli Orlando Magic, Nikola Vucevic, per esempio, è un grande tifoso del club torinese.