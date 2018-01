Nfl, il Super Bowl sarà New England-Philadelphia

Sarà New England-Philadelphia. Finalmente si conoscono i nomi due delle due partecipanti al Super Bowl del 4 febbraio. Tom Brady arriva così per l'ottava volta alla finale, cerca il sesto titolo in carriera che permetterebbe ai Patriots di eguagliare i Pittsburgh Steelers come squadra più vincentre della storia della NFL. Ancora una volta compie un'impresa, in rimonta nel quarto periodo contro i Jacksonville Jaguars, fissando il punteggio finale sul 24-20.



A Minneapolis non troverà i Minnesota Vikings che perdono l'occasione di diventare la prima squadra a giocare un Super Bowl in casa. Il 4 febbraio in campo ci saranno gli Eagles trascinati da una difesa dominante, ma anche dall'eroe inatteso, Nick Foles, quarterback di riserva che, per l'infortunio di Carseon Wentz, insegue il sogno di trascinare Philadelphia al primo trofeo. I bookmakers danno già New England favorita di cinque punti, indicata per vincere il secondo titolo in fila, il terzo in quattro anni. Philly e Foles però non vogliono finire di sorprendere.