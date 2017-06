Nfl, il grande dubbio di Dallas: Romo o Prescott?

“Tony Romo resta il quarterback titolare”. Una frase ad effetto, soprattutto se pronunciata dal proprietario dei Dallas Cowboys. Jerry Jones ancora una volta corre in soccorso del suo pupillo. Colui al quale ha fatto firmare un contratto da 100 milioni di dollari poco più di un anno fa. Il tutto alla faccia della popolarità crescente che sta circondando la matricola dei miracoli: Dak Prescott.



Ora il vero problema è la gestione del giovane quarterback da Mississipi State. Fino ad ora è stato praticamente perfetto come confermano le quattro vittorie a fronte di una sola sconfitta. I texani sono al vertice della propria divisione, sono nell’élite dell’intera NFL, grazie a Dak e all’altro rookie Ezequiel Elliott. Certo Jones non può buttare nell’angolo Romo, fermo per infortunio, ma in pieno recupero. Al tempo stesso, però, negare l’evidenza non sembra la soluzione migliore.



Prescott gioca con l’inconsapevolezza di chi viaggia a un metro da terra. Su 155 passaggi tentati, viaggia con quasi il 70% di successo, ma soprattutto non ha ancora incassato un intercetto. Soltanto nell’ultimo turno contro Cincinnati ha perso il primo pallone (fumble), ma a gara ampiamente decisa. Ora, all’orizzonte, c’è la trasferta al Lambeu Field contro i Green Bay Packers. Dovesse superare anche questo esame, chissà cosa dirà Jerry Jones.

Gabriele Cattaneo