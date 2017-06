Nfl, il Black Monday delle panchine: sei squadre in attesa

Lo chiamano Black Monday. E' il lunedì successivo alla fine della stagione regolare della NFL. Guai però a pensare che sia una giornata dedicata a spese folli o a sconti per tutte le occasioni. Anzi è davvero il giorno più nero dell'anno per allenatori e dirigenti. Nello sport a stelle e strisce non è abitudine cambiare tecnico a stagione in corso e allora le decisioni più spiacevoli vengono ufficializzate proprio a campionato appena concluso, proprio il giorno dopo l'ultima partita: il Black Monday.



Al momento sono sei le panchine in attesa di conoscere il nome del nuovo proprietario comprese quelle dei Denver Broncos, campioni uscenti, e i San Francisco 49ers una delle squadre più blasonate della storia NFL. Alle quali si aggiungono Los Angeles, Jacksonville, Buffalo e San Diego.



Dodici sono le squadre impegnate nei play off, che saranno in diretta su Premium a partire da sabato sera, mentre 18 sono quelle che già stanno pensando alla prossima stagione. A partire dal Black Monday.

Gabriele Cattaneo