Nfl, i San Diego Chargers battono 21-13 i Denver Broncos

Nella prima partita della sesta settimana di NFL, esclusiva di Premium Sport, grande sorpresa: i San Diego Chargers hanno battuto 21-13 i Denver Broncos, campioni in carica. Decisivo il quaterback Philiph Rivers che ha lanciato per 178 yards.



Il successo dovrebbe avere salvato la traballante panchina di Mike McCoy, con le lacrime agli occhi al termine del match: "E' straordinario vincere contro una grande squadra davanti ai nostri tifosi". Per i Denvers i tratta del secondo ko consecutivo dopo una striscia di quindici vittorie.