Nfl, i numeri del Super Bowl

Ad Houston, e sarà la terza volta per la cittadina del Texas dopo il 1974 e il 2004, è tutto pronto per il 51° Super Bowl tra New England Patriots e Atlanta Falcons, che Premium Sport (con l'esclusiva della telecronaca in italiano) trasmetterà a partire dalla mezzanotte e mezza a cavallo tra domenica 5 febbraio e lunedì 6 febbraio.



I Patriots di Tom Brady, vera e propria star a stelle e strisce, si presentano da favoriti e per la nona volta si giocano il trofeo più atteso degli Stati Uniti. I Falcons (alla seconda finale dopo quella del 1999) di Matt Ryan, "designato" MVP della stagione, proveranno a sovvertire il pronostico da outsider.



Ma il Super Bowl non è solo una sfida sportiva, bensì un evento di portata nazionale. Per dire, le aziende devono pagare 5 milioni di dollari per poter trasmettere uno spot di 30 secondi all'interno della serata. E lo show dell'intervallo è sempre più ambito da star e cantanti: l'anno scorso ci furono Chris Martin, Beyoncé e Bruno Mars, questa volta toccherà a Lady Gaga.



L'edizione 2016 ha registrato quasi 112 milioni di spettatori nella sola America, non contando quindi chi lo ha guardato in streaming e nel resto del mondo. La sola Houston ha stimato che il Super Bowl porterà 350 milioni di dollari di benefici economici, attese 140.000 persone in città e i biglietti costano fino a 15.500 dollari.