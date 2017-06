Nfl, i Jaguars cadono in Tennesse: riscatto Titans

Torna in campo la NFL per la Week 8 e naturalemnte torna in campo su Premium Sport. Nella notte tra giovedì e venerdì l'anticipo del weekend del football americano tra Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars ha visto la netta vittoria della squadra di casa, che trascinata da un super Marcus Mariota (che ha lanciato per 270 yards e ha fatto due touchdown) si è imposta 36-22 ed è finalmente tornata a vincere davanti al proprio pubblico segnando anche il maggior numero di punti realizzati finora in stagione.



Partcolarmente curiosa la statistica che racconta che dall'inizio della stagione 2014 i Titans, davvero disastrosi al Nissan Stadium, hanno un record casalingo di 3-0 contro i Jaguars ma di 1-17 contro tutte le altre squadre della Lega. Protagonista del successo oltre a Mariota (148.1 il suo rating di passaggio) è stato DeMarco Murray, che ha corso per 123 yards e realizzato un touchdown. Per Tennesse, che per la prima volta dal 2011 non ha un record perdente a metà stagione (4-4), si tratta del terzo successo nelle ultime quattro partite, quinta sconfitta in sette gare invece per Jacksonville.