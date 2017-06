Nfl: i Giants fanno poker e vedono i playoff, Cincinnati va ko

Continua il momento di grande forma dei New York Giants, che nel Monday Night della Week 9 della regular season di Nfl, si confermano con l'emozionante successo in rimonta per 21-20 contro i Cincinnati Bengals. Grande protagonista del match è stato Eli Manning, che ha fornito tre passaggi da touchdown e ha così guidato i biancoblu di New York alla quarta vittoria consecutiva (cosa che non accadeva dal 2013). Con questo successo i newyorkesi salgono a 6-3 di record e vedono aprirsi uno spiraglio per i playoff, che mancano dal lontano 2011, quando vinsero il SuperBowl.