Nfl, i Broncos non perdonano: Carolina ancora ko

Esordio col botto per la stagione 2016/17 della Nfl, esclusiva Premium Sport, con Denver ancora vincere su Carolina con una grande rimonta. La rivincita del Superbowl finisce 21-20, con gli arancioni che rimontano di 10 punti nell'ultimo quarto grazie anche all'errore a nove secondi dalla fine di Gano, che sbaglia il calcio del sorpasso dalle 50 yds.



Senza più Manning, e con l'esordiente Siemian (buona prova, 178 yards con un TD e due intercetti) come quarterback, i Broncos passano grazie a CJ Anderson, continuo martello contro la difesa Panthers e si confermano rispetto al SB, facendo piangere ancora Graham Gano, che segna il touchdown numero 44 su corsa in carriera, ma che esce sconfitto.