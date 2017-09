Nfl, gli Oakland Raiders attivano Giorgio Tavecchio

Il momento tanto atteso è arrivato. Giorgio Tavecchio potrà finalmente giocare nella NFL. É stato attivato dagli Oakland Raiders, dopo che il kicker titolare Sebastian Janikowski è stato inserito nella lista infortunati. Potrà già esordire tra poche ore con la maglia nero argento contro i Tennessee Titans.



Il suo piede mancino cercherà di regalare punti a una squadra che ha come obiettivo minimo la partecipazione ai play off. 27 anni, nato a Milano, Giorgio è cresciuto in California dove ha frequentato l’università di Berkeley. Non è stato scelto al Draft NFL, ma dal 2012 ha partecipato ai training camp di San Francisco, Green Bay e Detroit, prima di approdare ad Oakland.



Con i Raiders si è allenato per quattro estati, alle spalle di una vera e propria icona come il polacco Janikowski. Finalmente la perseveranza ha pagato e ora Giorgio è pronto a fare il suo debutto.

IL TWEET DEGLI OAKLAND RAIDERS