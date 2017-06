Nfl, gli appuntamenti su Premium

Torna lo spettacolo della Nfl sui canali Premium. Si inizia con Broncos-Colts, una sfida particolare per Denver che non ha una tradizione recente con Indianapolis: l'ultimo successo risale al 2014 e quello precedente addirittura al 2005. In tribuna annunciato il grande doppio ex, Peyton Manning. Poi è il turno di Vikings-Packers, con Green Bay favorita anche se la squadra di McCarthy ha avuto due volti in difesa con i Jaguars, ottima sulle corsie e carente sui lanci aerei.





“Denver Broncos-Indianapolis Colts” in diretta su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD alle ore 22.25 di domenica 18 settembre. Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Guido Bagatta

“Minnesota Vikings-Green Bay Packers” in diretta sempre su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD alle ore 2.30 (notte tra domenica 18 e lunedì 19) e in replica alle ore 21.00 di lunedì 19 settembre. Telecronaca italiana: Gabriele Cattaneo, Guido Bagatta