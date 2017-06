Nfl, Detroit e Baltimore prime a sorpresa: ora pensano ai play off

Detroit e Baltimore, chi l’avrebbe detto? Al momento stanno comandando le rispettive divisioni. Si stanno lasciando alle spalle vere e proprie super potenze come Green Bay e Minnesota da un parte, Pittsburgh e Cincinnati dall'altra.

Insomma sono addirittura in corsa per i play off NFL. Eh sì, perché per coloro che non lo sapessero, la vincente di una division va direttamente alla post season indipendentemente dal record.



I Lions sono a 5 vittorie e 4 sconfitte, ma soprattutto hanno un bilancio di 4-1 nelle ultime cinque. La crescita del quarterback Matthew Stafford è proporzionale a quella del resto della squadra. I nuovi arrivati Marvin Jones e Anquin Boldin sono riusciti a rimpiazzare, anzi a fare meglio, di Calvin Johnson, il fenomenale ricevitore che ha detto basta con il football alla fine della stagione scorsa. In caso di successo, tutt'altro che improbabile, con Jacksonville, diventerebbe davvero una pretendente alla rassegna di gennaio.



Diverso il discorso per i Ravens. Sono partiti forte, grazie soprattutto alla solidità della difesa. Nelle ultime settimane qualche scivolone di troppo sta mettendo a rischio una vera e propria favola, nonostante il rendimento altalenante di Joe Flacco, il quarterback in grado di portare Baltimore al Super Bowl tre anni fa. Il prossimo step si chiama Dallas, la miglior squadra della Lega come confermano le otto vittorie in fila. Riusciranno i Ravens a mettere a segno la sorpresa della giornata?

Gabriele Cattaneo