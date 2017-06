Nfl, Denver e Minnesota esultano: piegati Colts e Packers

Grande notte di football americano sui canali di Premium Sport, con i campioni in carica dei Denver Broncos che hanno battuto 34-20 gli Indianapolis Colts costringendoli ad iniziare la stagione con due sconfitte per il terzo anno di fila. Grande protagonista Von Miller, che ha limitato il quarterback dei Colts con una grande difesa e ha intercettato un pallone decisivo negli ultimi minuti del quarto periodo, ma anche l'attacco dei Broncos ha funzionato alla grande, con il running back C.J. Anderson in evidenza.

Nell'altro match della notte i Minnesota Vikings inaugurano il loro nuovo stadio con una vittoria per 17-14 contro gli storici rivali dei Green Bay Packers al termine di una partita tiratissima che potrà essere goduta in replica su Premium Sport 2 alle ore 21.00 di lunedì 19 settembre con la telecronaca in italiano di Gabriele Cattaneo, Guido Bagatta.

Continua la protesta contro l'oppressione razziale

Da segnalare anche che la protesta dicontro l'oppressione razziale prosegue e trova sempre più seguaci: da quando il quarterback di San Francisco si è messo in ginocchio durante l'inno americano pre-partita, infatti, in molti hanno iniziato a fare lo stesso.