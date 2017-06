Nfl: Dallas non sbaglia mai, cade New England

Due grandi sfide hanno caratterizzato la domenica di partite della Week 10 della Nfl. Si parte con la grande vittoria di Dallas su Pittsburgh, un 35-30 che significa ottava vittoria di fila per i texani e la quasi definitiva consacrazione per Elliott, autore del decisivo touchdown dopo una corsa da 32 yards, e Prescott che probabilmente giocherà anche contro Baltimora nonostante il recupero di Romo.



Cade invece New England, colpaccio di Seattle 31-24 con una super difesa contro gli attacchi di Brady (zero mete nonostante lanci per 316 yards). A un passo dal pari, i Patriots (ora 7-2) vengono fermati quattro volte nei minuti finali sulla linea delle due yards.



Nelle altre partite, Tennesse batte a sorpresa Green Bay, vittorie di Philadelphia (in rimonta su Atlanta), Denver (a New Orleans), Houston (a Jacksonville), Tampa Bay (su Chicago), Miami (su San Diego) e Arizona (su San Francisco).