Nfl: Dallas-New England, sarà questo il Super Bowl?

A metà stagione la graduatoria è fatta. Dallas Cowboys nella NFC e New England Patriots nella AFC. Insomma questo potrebbe anche essere il Super Bowl del prossimo 5 febbraio a Houston. Entrambe le formazioni hanno incassato una sola sconfitta e potrebbero addirittura essere imbattute.



I texani sono scivolati soltanto alla prima giornata contro i New York Giants in una gara che avrebbero anche potuto vincere. Poi sei vittorie in fila e quasi tutte con probabili protagoniste ai prossimi playoff. Washington, Cincinnati, Green Bay e Philadelphia hanno lasciato lo scalpo sotto i colpi di Dak Prescott e Ezekiel Elliott. Le due matricole che stanno riportando al sogno un intero stato.



Dall’altra parte, vicino a Boston, il protagonista è uno solo, Tom Brady. I suoi Patriots hanno perso appena una gara, contro Buffalo, ma ancora nel periodo di sospensione del quarterback numero 12. Dal suo rientro il cammino di New England è perfetto. Una media di 34 punti a gara con 12 passaggi da touchdown a fronte di neppure un intercetto.



Ora i Patriots avranno un turno di riposo, mentre Dallas avrà il bonus Cleveland, ancora a secco di vittorie, ma guai a cadere nel trabocchetto, soprattutto ora che Jerry Jones pare essersi convinto a tenere in panchina Tony Romo. Almeno fino alla prima sconfitta di Dak.

