Nfl, Dallas fa il test ai propri tifosi: ecco il bando ufficiale

Thanks for your inquiry about the Dallas Cowboys’ bandwagon. Spots are filling up fast, don't miss out!



Salire sul carretto dei vincitori può non essere così facile. E' il caso dei Dallas Cowboys, la squadra più amata d'America, che ha avuto un'impennata di gradimento proprio in questa stagione grazie alle vittorie, ma soprattutto all'ascesa di due giovani emergenti come Dak Prescott e Ezekiel Elliott. Alla vigilia del debutto ai play off, domenica sera alle 22.40 contro i Green Bay Packers, naturalmente in diretta su Premium Sport, la società ha diffuso via social un modulo rivolto proprio ai tifosi dell'ultima ora.

Un questionario per verificare chi ha le caratteristiche adeguate. I nuovi adepti dovranno confessare quando hanno iniziato a simpatizzare per Dallas, se hanno mai parlato male dei Cowboys o se hanno tifato per le rivali storiche. Se non bastasse bisogna riconoscere quattro giocatori non tra i più noti e dichiarare se si ha intenzione di lavorare il giorno del ringraziamento, visto che l'ultimo giovedì di novembre i Cowboys sono sempre impegnati in campo. Insomma diventare un tifoso di Dallas dell'ultima ora non è più così facile.