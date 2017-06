Nfl, Cowboys 10 e lode: Oakland non si ferma, Denver ko

Prosegue senza battute d'arresto il dominio incontrastato nella classifica di Nfc dei Dallas Cowboys, che nella serata del 'Thanksgiving Day' inanellano la decima vittoria consecutiva battendo 31-26 i Washington Redskins. Sembra ormai un lontano ricordo il primo ko in apertura di stagione contro i Giants per la franchigia di Dallas, che viene trascinata dal quarterback Dak Prescott, autore di 1 Td pass, 1 Td e 195 Yds di passaggio. Grandissima prova anche quella del running back classe 1995, Ezekiel Elliott, che mette a referto 2 touchdown con 97 Yds di corsa completate.

Nelle altre due gare della notte i Pittsburgh Steelers si impongono 28-7 sugli Indianapolis Colts sfruttando al meglio l'asse Ben Roethlisberger-Antonio Brown: il quarterback di Pittsburgh serve infatti 3 palloni per altrettanti touchdown messi a segno dal wide receiver, a castigare definitivamente i Colts ci pensa il running back Le'Veon Bell, capace di macinare 120 yards e segnare un touchdown. Fanno festa anche i Detroit Lions, che sconfiggono 16-13 i Minnesota Vikings grazie a un Field Goal realizzato dalle 40 Yards da Matt Prater allo scadere del quarto parziale, e ottengono il terzo successo in fila.



Nelle gare di domenica spicca il successo di Oakland, per 35-32, su Carolina al Bank of America Stadium. Per i Raiders, si tratta della quinta vittoria consecutiva (9 V e 2 S), mentre i Panthers non riescono a replicare l'ottimo risultato ottenuto con New Orleans. L'MVP di serata è Khalil Mack, autore di una grande prova difensiva e soprattutto della sua prima meta in NFL. Chiude la week 12 il 30-12 di Kansas City sul campo di Denver. Dopo un buon inizio di stagione i Broncos si fermano ancora ottenendo al seconda sconfitta nelle ultime tre gare. I Chiefs, invece, possono riprendere la loro marcia dopo la battuta d'arresto contro i Tampa Bay Bucaneers.



GLI ALTRI RISULTATI



Atlanta Falcons-Arizona Cardinals 38-19

Baltimore-Ravens-Cincinnati Bengals 19-14

Buffalo Bills-Jacksonville Jaguars 28-21

Chicago Bears-Tennessee Titans 21-27

Cleveland Browns-New York Giants 13-27

Houston Texas-San Diego Chargers 13-21

Miami Dolphins-San Francisco 49ers 31-24

New Orleans Saints-Los Angeles Rams 49-21

Tampa Bay Bucaneers-Seattle Sehawks 14-5

New York Jets-New England Patriots 17-22

Oakland Raiders-Carolina Panthers 35-32