Nfl, completo il tabellone dei playoff: avanzano Atlanta, Tennessee e Buffalo

Ora il tabellone è completo. L'ultima giornata di stagione regolare allestisce il programma dei play off. Atlanta, Tennessee e Buffalo sono le ultime squadre a timbrare il lasciapassare per la post seseason Nfl. I Titans e i Bills hanno vinto le rispettive partite contro Jacksonville e Miami, approfittando anche dell'inattesa sconfitta casalinga di Baltimore contro Cincinnati.



E sabato si comincia. Il programma inizia alle 22.30 proprio con Tennessee che fa visita a Kansas City e a seguire Atlanta volerà a Los Angeles contro i Rams. Secondo atto domenica a partire dalle 19 con i Jaguars che sfidano Buffalo, mentre alle 22.40 l'appuntamento forse più atteso tra New Orleans e Carolina. New England, Pittsburgh, Philadelphia e Minnesota possono riposare e attendere il nome delle prossime sfidanti.