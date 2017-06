NFL, Colin Kaepernick ancora nell'occhio del ciclone

E' il giocatore più famoso della NFL, forse dell’intero movimento sportivo made in Usa. Ma se non bastasse è anche il più odiato, nonostante la sua maglia sia tra le più vendute. Insomma Colin Kaepernick è l’uomo del momento. Il tutto malgrado guardi le partite dei suoi San Francisco 49ers dalla panchina.



E’ stato lui a dare inizio alla protesta contro la violenza nei confronti degli afro americani da parte delle forze dell'ordine. Prima seduto, poi con un ginocchio a terra durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Ora l'intero Paese è pieno di suoi seguaci. Da squadre di liceali, fino ad altri sportivi professionisti. Il Time gli ha dedicato la copertina. Le stelle NBA, da LeBron James fino a Steph Curry, hanno dichiarato pubblicamente che lo incontreranno per discutere della situazione. Insomma è diventato un vero e proprio leader. Ma non ancora per i suoi San Francisco 49ers che appena tre anni fa ha portato fino al Super Bowl.



L'allenatore Chip Kelly sostiene che non ha ancora recuperato al cento per cento dall'infortunio accusato lo scorso anno. E se non bastasse deve recuperare peso, dopo aver perso massa in estate. A questo punto viene messa sotto accusa anche la sua scelta di una dieta vegana. Insomma è sempre sotto i riflettori. Anche quando è a tavola.

Gabriele Cattaneo