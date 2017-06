Nfl: Carolina, vittoria col fiatone contro New Orleans

Vittoria pesante ma sudata per Carolina Panthers, che apre la Week 11 di Nfl con il 23-20 sui New Orleans Saints nel Thursday Night. I Panthers riaprono le speranze di playoff, che comunque rimangono ancora lontani, visto lo score di 4-6 cioè due match dietro agli Atlanta Falcons primatisti nel girone Nfc South.



Nonostante il successo, ci sono comunque notizie cattive per Carolina visti gli infortuni di Kalil (per il centro nuovo problema alla spalla) e Kuechly (commozione cerebrale, uscito in barella) e soprattutto l'andamento della partita. I Panthers, infatti, sono saliti sino a 23-3 fino a lasciare 17 punti consecutivi ai Saints che però non sono riusciti a completare la rimonta nonostante il possesso palla finale. Negativa la prestazione di Newton che da running back sembra bloccato, ma ancora peggio gli special teams di New Orleans che rimane ferma a 4-6.