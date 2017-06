Nfl, Big Ben va ko: un infortunio che terrorizza Pittsburgh

Quando un infortunio può condizionare una squadra intera. E’ il caso di Ben Roethlisberger. Il quarterback dei Pittsburgh Steelers non rappresenta solo un giocatore. E’ il punto di riferimento di tutto l’attacco. La squadra di Coach Tomlin è da titolo con Big Ben in campo, mentre senza il suo totem rischierebbe addirittura di mancare l’appuntamento coi play off.

Ecco perché la notizia dell’infortunio al ginocchio, dell’intervento per la pulizia del menisco, tiene in apprensione tutti i tifosi degli Steelers. In teoria dovrebbe star fuori un paio di settimane. E’ certo che salterà l’appuntamento di domenica contro i New England Patriots, gara che verrà trasmessa in diretta da Premiumsport 2 HD, canali 371 e 381, e poi potrà beneficiare del turno di riposo.

La speranza di Tomlin è che possa tornare per l’appuntamento con i Baltimore Ravens. Ma naturalmente i tempi di recupero non possono avere certezze immediate. Se proprio i Patriots sono riusciti a sopperire all’assenza di Brady per le prime quattro partite (record 3-1), Pitt ha addirittura perso con Miami appena ha avuto lo “svizzero” a mezzo servizio. Al suo posto ci sarà Landry Jones,alla quarta stagione, ma con esperienza relativa. Insomma l’ago pende tutto dalla parte dei Pats, ma chissà che Pittsburgh non faccia il colpaccio.