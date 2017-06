Nfl, Bears-Eagles 14-29: super prova di Carson Wentz

Grande inizio di stagione per i Philadelphia Eagles che sbancano Chicago, vincendo 29-14 nel Monday Night della week 2 della NFL (grande esclusiva di Premium Sport). Al Soldier Field va in scena lo show di Carson Wentz: il quarterback, classe 1992, illumina la serata con 190 yards lanciate e un passaggio da touchdown, risultando il migliore in campo proprio come in occasione del match di esordio contro i Cleveland Browns.



Wentz - scelto dagli Eagles nella prima tornata, come numero 2, all'ultimo draft NFL - vince il duello con il rivale Jay Cutler. Il quarterback dei Bears non riesce a imporsi, come sottolineato dai numeri della sua gara: 157 yards lanciate con 12 su 17 passaggi completati e un intercetto. I tre touchdown di Philadelphia sono messi a segno da Matthews (2) e Burton. Dopo la vittoria nel primo match della stagione contro i Browns, per la squadra di Doug Pederson si tratta del secondo successo consecutivo. Male, invece, Chicago, alla seconda sconfitta dopo quella contro i Texans.