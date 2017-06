Nfl, Atlanta Falcons e New England Patriots al Super Bowl

Si giocherà tra Atlanta Falcons e New England Patriots l'edizione numero 51 del Super Bowl. Atlanta ha superato i Green Bay Packers per 44-21 nella finale di Conference giocata al Georgia Dome e tornano a giocarsi il titolo di Nfl a 18 anni dall'ultima apparizione. I Patriots, trascinati da Tom Brady, hanno abbattuto la resistenza dei Pittsburgh Steelers nell'altra finale con il punteggio di 36-21 e disputeranno il nono Super Bowl della loro storia. L'ultimo atto della stagione si giocherà a Houston nella notte italiana tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio: la partita sarà trasmessa in diretta su Premium Sport HD.



Sarà Atlanta contro New England, dunque: la Cenerentola contro la squadra dei record. I Falcons rappresentano la sorpresa ma vantano il miglior attacco di tutta la NFL. Le statistiche sono innegabili. Matt Ryan, il quarterback, forse troppo spesso sottovalutato, è il principale candidato al premio di miglior giocatore dell'intera stagione soprattutto dopo la vittoria contro i Green Bay Packers di Aaron Rodgers. Atlanta però non ha mai vinto un Super Bowl che raggiunge soltanto per la seconda volta nella propria storia.



I Patriots invece stanno macinando primati. Tom Brady raggiunge il Super Bowl per la settima volta in carriera e spera di ottenere il quinto titolo personale. Nessuno come lui nella storia. A 39 anni, già con un posto assicurato nella leggenda, si conferma cannibale anche contro i Pittsburgh Steelers, ma non si accontenta, vuole trionfare anche a Houston tra due settimane.