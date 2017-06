Nfl al via: Pittsburgh e Seattle le favorite, ma sarà battaglia

Dopo 7 mesi di astinenza fatti di free agency, draft, training camp e preseason, finalmente nella notte tra giovedì e venerdì, con l’atteso rematch del Super Bowl tra Carolina Panthers e Denver Broncos, prende il via la stagione Nfl. Di seguito le principali candidate e le probabili outsider più accreditate per arrivare a giocarsi il Lombardi Trophy il 5 febbraio in quel di Houston.

Le favorite

Grandi aspettative in Wisconsin: I Green Bay Packers ritrovano Jordy Nelson, il wide receiver rientrato dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto fuori la passata stagione, e con il running back Eddie Lacy dato in gran spolvero e la mano sempre sapiente del quarterback Aaron Rodgers a guidare l’attacco sono pronti a tornare ai vertici della NFC. L’infortunio di Bridgewater (QB dei Minnesota Vikings, rivali numero 1 alla conquista della loro divisione) e un calendario tra i più semplici della lega fanno il resto, ci sono tutti gli ingredienti per vedere i Packers ai playoffs col fattore campo a favore.

Non sarà un inizio agevole invece in quel di Boston: i New England Patriots dovranno fare a meno di Tom Brady, squalificato per le prime 4 giornate per il deflategate (palloni sgonfiati appositamente per favorire NE in una gara di play off di ormai due anni fa). Proverà a tenere a galla la situazione il suo backup, Jimmy Garoppolo. Malgrado ciò, una volta rientrato quello che per molti è il più forte Quarterback di tutti i tempi, la vittoria della divisione non sembra in discussione, con l’attacco che dispone del duo di tight end migliore della lega in Gronkowski e Martellus Bennett e una serie di infiniti schemi e soluzioni per i wide receiver. Se coach Belichick riuscirà a registrare la difesa, indebolita dalla cessione del Defensive End Chandler Jones, anche i pochi dubbi verrebbero spazzati via: Patriots prima forza della American Football Conference.

Dopo la bruciante sconfitta al Super Bowl, i Carolina Panthers avranno sicuramente extra-motivazioni per tornare a far parte dell’appuntamento finale. Cam Newton, dopo la campagna da Mvp, deve cancellare le critiche subite per aver sbagliato la partita contro Denver e a suo favore gioca senz’altro il ritorno del WR kelvin Benjamin, l’anno scorso infortunato. La difesa resta una delle più solide della lega, nonostante il controverso addio del cornerback Josh Norman. Probabilmente non si ripeterà una stagione da 15-1, ma la strada per i playoff è in discesa e le Pantere rimangono una delle principali pretendenti al trono della NFC.

Speranze ben riposte anche per i tifosi di Pittsburgh: Gli Steelers vantano un attacco esplosivo, con Roethlisberger, Antonio Brown e Leveon Bell (non appena sconterà le 3 giornate di squalifica) a formare il miglior trio rispettivamente di Quarterback, Wide Receiver e Running Back della lega. Una nuova e promettente difesa costruita via draft fa ben sperare anche per il reparto arretrato, vero punto debole delle passate stagioni. Sulla carta la prima vera alternativa ai Patriots in AFC sono loro.

Le outsider

Per concludere la batteria delle, due team appartenenti alla stessa divisione:. I Cardinals, forti di una fase offensiva che ha fatto registrare il record di franchigia per punti segnati la passata stagione, hanno puntellato la difesa con l’arrivo di Jones dai Patriots e operato molto bene via draft. Le premesse per fare meglio della passata stagione, dove furono eliminati dai Panthers in finale di conference, ci sono tutte.In casa Seahawks invece si ripone molta fiducia nel giovane Rawls, running back che proverà a sostituire il ritirato Lynch, e nel ritorno del tight end Jimmy Graham. Con la difesa punto di forza storico, la chiave per vincere la divisione contro i leggermente favoriti Cardinals sta nel Quarterback: se Russell Wilson continuerà a giocare ad alti livelli anche Seattle tornerà a “fare rumore” per davvero in postseason.

Iniziare la categoria “Outsider” con i campioni in carica può sembrare strano, ma i Denver Broncos, persi entrambi i Quarterback (Peyton Manning per ritiro, Brock Osweiler in free agency), ripartono con grande incertezza nella posizione più importante di questo sport. Trevor Siemian, il terzo “passatore” della passata stagione, è stato nominato titolare ma la sensazione diffusa è che duri giusto il tempo di far crescere Paxton Lynch, arrivato al primo giro del draft. Riuscirà una difesa sempre stellare a sopperire ad un attacco guidato da un Qb alle prime armi?

Di questa situazione potrebbero approfittare Kansas City e Oakland, rivali divisionali di Denver. I Chiefs, mantenendo nel reparto arretrato i propri pezzi pregiati in free agency, si ricandidano come possibile team da playoff grazie anche ad un trio di running back (Jamaal Charles, Charcandrick West e Spencer Ware) che promette spettacolo. I Raiders, vera mina vagante della stagione, hanno aggiunto giocatori pronti ad un roster giovane ma pieno di talento. Soprattutto la difesa ha subito un notevole upgrade grazie agli arrivi del linebacker Bruce Irvin, il cornerback Sean Smith e la safety Reggie Nelson. Se i giovani talenti Mack, Carr e Cooper dovessero compiere il definitivo salto di qualità ad Oakland si potrebbe sognare davvero in grande.

Il Super Bowl si gioca a Houston e i padroni di casa hanno fatto di tutto per provare ad esserci: presi il qb Osweiler e il running back Lamar Miller per colmare due grandi gap, i Texans hanno tutte le carte in regola per stupire, soprattutto avendo a disposizione due stelle assolute quali il ricevitore De Andre Hopkins e il miglior difensore della lega, J.J. Watt.

Chiudiamo con Minnesota e Cincinnati, squadre che molto bene han figurato nella stagione precedente. I Vikings dovranno fronteggiare la perdita del loro Qb titolare, Bridgewater, out per tutta la regular season. Per sostituirlo è arrivato via trade Sam Bradford da Philadelphia, ma come sempre sarà la squadra di Adrian Peterson, che dovrà letteralmente caricarsi la squadra sulle spalle per inaugurare il nuovo stadio con una stagione vincente. Problema Qb che non c’è a Cincinnati, con Andy Dalton recuperato e pronto a regalare la prima vittoria ai playoffs dopo anni di “one and done”. Da lì alla finalissima la strada è lunga, ma con un A.J Green in versione superstar tutto può accadere.

I valori sulla carta e le previsioni di inizio stagione hanno “vita corta” in una lega in continuo movimento come l’Nfl. Infortuni, squalifiche, l’adattarsi a nuovi schemi e/o a nuovi coach: qualunque cosa può far saltare il banco e regalarci sorprese inaspettate, quell’imprevedibilità che rimane il vero valore aggiunto di questo sport. Non ci resta che metterci comodi e goderci lo spettacolo, ovviamente su Premium Sport.