NFL, a Washington sbarca il nipote di Bob Marley

Acquisto stupefacente in casa Washington Redskins. La franchigia della Capitale si è assicurata le prestazioni di Nico Marley, linebacker prelevato da Tulane in Ncaa e nipote di Bob Marley, che ha ufficialmente firmato il suo primo contratto in NFL.

Una passione, quella per il football, che Nico ha coltivato in famiglia poichè anche suo padre Rohan era un giocatore professionista, seppure mai in NFL. Da bambino, in Giamaica, aveva giocato a calcio, che era anche la grande passione di suo padre Bob, ma poi giunto negli USA si era diventato linebacker della University of Miami.

Una passione che Rohan ha trasferito al figlio Nico, che, come si dice in questi casi, ha superato il maestro e ora si appresta a vivere la sua prima stagione tra i "grandi".