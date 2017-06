Nfl, a Seattle il Monday Night: Buffalo ko

Il Monday Night della week 9 di Nfl sorride a Seattle che ritrova una vittoria che mancava dal 16 ottobre, battendo in rimonta Buffalo per 31-25. Per i Seahawks decisivo il secondo quarto, chiuso con un parziale di 21-3 merito anche dei due touchdown di Graham, dopo che il primo parziale shock era finito 7-14 per i Bills.



Al Century Link Field, Buffalo incassa la terza sconfitta consecutiva mentre Seattle è alla quinta vittoria in regular season e che proietta la squadra di Carroll al massimo della forma in vista della supersfida contro New England.