NFL, 51° Super Bowl: come non perdersi nulla dell'evento dell'anno!

Dopo tanta attesa finalmente il momento è arrivato: nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio alle ore 00.30 (ora italiana) si assisterà alla finalissima tra i New England Patriots del pluri campione e leader assoluto Tom Brady e gli Atlanta Falcons del designato MVP della stagione, Matt Ryan. In palio il 51° Super Bowl della NFL.



Solo Premium Sport HD vi dà la possibilità di assistere a questo evento da adrenalina pura con il commento in italiano dei nostri esperti Federico Mastria e Guido Bagatta, con la preziosa collaborazione di Gabriele Cattaneo inviato speciale a bordocampo per raccontarvi ogni istante in tempo reale.

Oltre al superlativo valore tecnico della sfida, gli eventi collaterali regalano brividi ed emozioni continue, a partire dall'inno degli Stati Uniti d'America cantato da Luke Bryan poco prima del fischio d'inizio, per poi proseguire con spettacoli, balli, fuochi d'artificio e ovviamente lo show più ambito, quello dell'intervallo, dove sono protagoniste assolute le migliori star del mondo della musica: l'anno scorso ci furono Chris Martin, Beyoncé e Bruno Mars, questa volta toccherà a Lady Gaga!

Ma l'offerta di Premium si arricchisce come sempre anche grazie alla vostro supporto: scriveteci, fate le vostre domande e commentate il match sui nostri profili ufficiali Facebook e Twitter, vi rispondiamo in diretta!

La cornice dello show sportivo più visto sul pianeta (l'edizione 2016 ha registrato quasi 112 milioni di spettatori nella sola America) sarà per la terza volta nella storia la città di Houston, in Texas (i precedenti nel 1974 e nel 2004). Si stima che l'evento porterà 350 milioni di dollari di benefici economici e sono attese circa 140.000 persone, pronte a pagare il costo del biglietto, che nei casi limite arriva ad ammontare anche 15.500 dollari. D'altra parte il Super Bowl supera i confini dello sport e diventa ciclicamente di anno in anno un evento di portata internazionale, basti pensare ai costi che le aziende devono supportare per poter trasmettere uno spot di 30 secondi all'interno della serata: fino a 5 milioni di dollari!



I Patriots di Tom Brady, vera e propria star a stelle e strisce, si presentano da favoriti e per la nona volta si giocano il trofeo più atteso degli Stati Uniti. I Falcons (alla seconda finale dopo quella del 1999) di Matt Ryan proveranno a sovvertire il pronostico da outsider per sorprendere il mondo e culminare al meglio una stagione straordinaria dal punto di vista realizzativo.